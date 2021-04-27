القوي العاملة : تعيين ٥٩١٣ شاباً بالشرقية من بينهم ٤٩ من...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين ٥٩١٣ من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم ٤٩ من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير ١٩٢٨ فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي - إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل ٣٠٥ عاملاً جديداً ، كما تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت ١٦٤ الف جنيه لـ ٧٣ عاملاً، تمثلت في ٣٣ منحة مولود جديد، و ٩ منح زواج، و 44 حالات وفاة عمال وأقارب ، فضلا عن صرف رعاية صحية لـ ٩ عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة .

وقال : إن المديرية قامت باستخراج 4118 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على ٤٦٠ منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير ٢٥٥ محضر سلامة و٩٠ حالة غلق إداري ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على ١١٦٣ منشأة، وأسفر عن تحرير ٢٢٦ محضراً ، فضلاً عن التفتيش على ٢٣٨ منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير ١٤ محضراً لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، كما تم فض إضرابات وإعتصامات عمالية بـ ٤ منشات لـ ٦٠٠ عامل .

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بمراجعة واعتماد ٣٠٣ عقد عمل بالخارج ، ومراجعة ٢٨٠ تفويض ووكالة لشركات بها ٣٤٢ فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام ٤ ترخيص عمل لأجنبي من العاملين فى نطاق المحافظة ، وتجديد ١٤ ترخيص لآخرين ، واستخراج ٣ تراخيص عمل جدد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.