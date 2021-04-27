نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن في المقال التالي
التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم معاش تكافل وكرامة الذي بدأ في شهر ابريل إلى 1.4 مليار جنيه بسبب الدعم المخصص له، واستفاد منه منذ 18 ابريل وحتى نهاية الشهر قرابة 3.4 مليون أسرة، وتحرص الدولة على تقديم هذا الدعم لمساعدة الأسر الفقيرة وتزويدها بالدعم المالي في شكل إعانات شهرية لمساعدتها على مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن، كما أكدت الوزارة في وقت سابق أن الادعاءات بشأن تعليق التكافل وخطة كلمة لا أساس لها من الصحة لأن الدولة ستستمر في تقديم الدعم لهذه الأسر.
معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي
تُمكِّن وزارة التضامن الاجتماعي جميع المواطنين الذين يتقدمون للحصول على الدعم عبر الإنترنت من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برمز الدولة لعام 2021، حيث يمكنهم التحقق من علاجهم في أبريل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، يتم ذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة للغاية لكتابة رمز البلد / المنطقة الخاصة بهم، ثم معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على دفعة أبريل، والوزارة بدأت في إصدار معاشات تقاعدية لجميع مستحقي المعاشات، وتدعو الآن جميع المستحقين إلى التوجه إلى مكتب صرافة الدعم لاستلامها.
طريقة التسجيل في معاش تكافل وكرامة
تحرص الوزارة على فتح باب التسجيل والحصول على معاشات التكافل والكرامة إلكترونيًا من أجل التقدم وان يحصلون على معاش تكافل وكرامة، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية للتسجيل:
- اذهب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- اختر التسجيل في معاش التكافل والكرامة.
- اكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة للتقديم.
- إرسال جميع المستندات الداعمة اللازمة مع التسجيل.
- تحقق لإدخال المعلومات والبيانات الصحيحة.
- انقر فوق تسجيل.
- سترى رسالة تشير إلى أنك مسجل بالفعل.
يجب أن يستوفي التسجيل الشروط التالية:
- يجب أن يكون المسجل مصريًا.
- ألا يكون صاحب أي عقار زراعي أو عقار.
- ألا يكون لديه أي مصادر دخل أخرى.
- للتقاعد وكبار السن.
- تبدأ من حوالي 18 سنة.
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