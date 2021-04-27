/628833/تعرف-علي-موعد-مباراة-الأهلي-والزمالك-فى-نصف-نهائى-كأس-مصر-لكرة-السلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الثلاثاء أمام غريمه التقليدي الزمالك، ى منافسات نصف نهائى كأس مصر لكرة السلة رجال، فى اللقاء الذى يقام بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر، فى الحادية عشر مساءا .

وصل الأهلى إلى نصف نهائى بطولة كأس السلة بالفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 86 - 48 ، ليلتقى الزمالك الذى أقصى الطيران من البطولة بنتيجة 78 / 54.

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وتقام المباريات بدون حضور جماهيرى، خاصة أن مباراة الفريقين السابقة فى بطولة الدورى شهدت أزمة كبرى وهى تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى، وهو ما جعل مراقب المباراة يقرر إلغاءها، و تقرر احتساب نقاط المباراة لفريق الاهلى ، فتقدم الفريق الابيض بتظلم الى اتحاد اللعبة ، وتم تشكيل لجنة للبت فى الأمر.

موعد المباراة

ومن ناحيه اخري يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق المصري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً،في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية.

قائمة الأهلي

وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية لمواجهة المصري :

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

خط الدفاع : احمد رمضان بيكهام - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - سعد سمير - احمد نبيل كوكا - محمد هاني

خط الوسط : عمرو السوليه - اليو ديانج - اكرم توفيق - محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - مجدي افشه - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن

المستبعدين

وجاءت قائمة المستبعدين من مباراه المصري : والتر بواليا - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف - احمد سيد عبد النبي - ومحمد أشرف ( مستبعدين لوجهه نظر فنيه )

محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود ( للإصابه ) ومن المقرر أن يدخل الأهلي