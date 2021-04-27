/628834/رسميا-بايرن-ميونخ-يعلن-تعاقده-مع-ناجليسمان-مدرب-لايبزيغ-خلفا-لفليك
أعلن نادي بايرن ميونيخ ولايبزيج تولي يوليان ناجلزمان قيادة تدريب البافاري عقب نهاية الموسم الجاري خلفا لهانز فليك.
لايبزيج يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 7 نقاط خلف بايرن المتصدر، قبل 3 جولات على النهاية.
تعرف علي موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نصف نهائى كأس مصر لكرة السلة
يذكر أن نجلزمان المولود في 23 يوليو/تموز 1987 يعتبر أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني، وقاد هوفنهايم من 2016 إلى 2019، ثم لايبزيج منذ ذلك الحين حتى الآن.
فليك أعلن نيته الرحيل عن جدران ملعب أليانز أرينا بنهاية الموسم الحالي، في ظل وجود عرض من منتخب ألمانيا للتعاقد معه بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية
اخر مواجهات
والجدي بالذكر أن اخر مواجهات بايرن ميونخ كانت أمام فريق ماينتس والتي انتهت بخسارة الفريق الألماني بنتيجة 2/1.
كانت جريدة كيكر قد نقلت عن قناة سبورت 1 الألمانية أن ناجلزمان أخبر إدارة ناديه بتواصل إدارة بايرن معه.
وارتبط اسم فليك بتدريب منتخب ألمانيا، عقب إعلان رحيل يواكيم لوف بعد انتهاء بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.
وكان كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن قد صرّح سابقا أن الاتحاد الألماني لن يتفاوض مع مدرب مرتبط بعقد مع فريق.
وقد فاد فليك في أولي مواسمه مع البافاري للتتويج بالسداسية التاريخية ليصبح ثاني نادٍ في العالم يحقق كل الألقاب الممكنة في موسم واحد بعد برشلونة.
فيما يمتلك فرصة التتوج ببطولة الدوري الألماني الموسم الجاري وذلك بعد أن بعد توديع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسمياً.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع ناجليسمان مدرب لايبزيغ خلفا لفليك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.