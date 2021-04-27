رسمياً.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع ناجليسمان مدرب لايبزيغ خلفا لفليك

/628834/رسميا-بايرن-ميونخ-يعلن-تعاقده-مع-ناجليسمان-مدرب-لايبزيغ-خلفا-لفليك

لايبزيج يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 7 نقاط خلف بايرن المتصدر، قبل 3 جولات على النهاية.

تعرف علي موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نصف نهائى كأس مصر لكرة السلة

يذكر أن نجلزمان المولود في 23 يوليو/تموز 1987 يعتبر أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني، وقاد هوفنهايم من 2016 إلى 2019، ثم لايبزيج منذ ذلك الحين حتى الآن.

فليك أعلن نيته الرحيل عن جدران ملعب أليانز أرينا بنهاية الموسم الحالي، في ظل وجود عرض من منتخب ألمانيا للتعاقد معه بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية

اخر مواجهات

والجدي بالذكر أن اخر مواجهات بايرن ميونخ كانت أمام فريق ماينتس والتي انتهت بخسارة الفريق الألماني بنتيجة 2/1.

كانت جريدة كيكر قد نقلت عن قناة سبورت 1 الألمانية أن ناجلزمان أخبر إدارة ناديه بتواصل إدارة بايرن معه.

وارتبط اسم فليك بتدريب منتخب ألمانيا، عقب إعلان رحيل يواكيم لوف بعد انتهاء بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وكان كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن قد صرّح سابقا أن الاتحاد الألماني لن يتفاوض مع مدرب مرتبط بعقد مع فريق.

وقد فاد فليك في أولي مواسمه مع البافاري للتتويج بالسداسية التاريخية ليصبح ثاني نادٍ في العالم يحقق كل الألقاب الممكنة في موسم واحد بعد برشلونة.

فيما يمتلك فرصة التتوج ببطولة الدوري الألماني الموسم الجاري وذلك بعد أن بعد توديع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.