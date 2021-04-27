/628835/قرارات-جديده-من-اتحاد-الكرة-بشأن-الدوري-المصري

عرضت اللجنة المكلفة بإتحاد الكرة علي الأندية ، خوض مباريات الدوري الممتاز في بداية 5 يوليو، وذلك بدون اي لاعبين المنتخب الأولومبي، بعد قرار شوقى غريب مدرب المنتخب بخوض المعسكر النهائى قبل الأولمبياد يوم 5 يوليو.

وفي وقت سابق اتفق اتحاد الكرة مع الأندية على توقف الدورى أثناء أولمبياد طوكيو وتحديدا بداية من 23 يوليو المقبل، إلا أن الأندية فوجئت بمطالبة اتحاد الكرة باقامة المباريات بدون لاعبى المنتخب بداية من 5 يوليو حتى انطلاق الأولمبياد وهو ما ترفضه الأندية خاصة أنه يمنع تكافؤ الفرص حيث إن هناك عددا كبيرا من الأندية تعتمد على لاعبى المنتخب الأولمبى مثل إنبى وبيراميدز.

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وقد ارسلت اللجنة الثلاثية، جدول مسابقة الدورى الممتاز كاملا حتى الأسبوع الـ34 إلى الجهات الأمنية، والذى أعدته إدارة المسابقات ويتضمن الانتهاء من المسابقات المحلية 30 سبتمبر المقبل، على أن يتم إعلان الجدول فور ورود الموافقات الأمنية.

اتحاد الكرة

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا نية مطلقا لديه لتأجيل أي مباراة في مسابقة الدوري العام، وفق ما هو معلن من مواعيد المسابقة، كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجرد التفكير في تأجيل أي مباراة رفاهية لا يملكها وسط الظروف غير الطبيعية التي تمر بها المسابقة، وهي الظروف التي أرغمت الموسم الحالي على الانطلاق متأخرا في ديسمبر 2020.

أكد أن تم إرسال دعوه لأندية القسم الأول للاجتماع بالمسئولين عنها في أكثر من اجتماع كان آخرها في 18 مارس الماضي لدى استشعار الاتحاد بالصعوبات التي تتنظر الأندية المشاركة في بطولات خارجية، وعرض الاتحاد على الأندية خلال هذا الاجتماع مخاوفه من مشاكل جراء ضغط المباريات وأثر ذلك على الأندية التي تشارك في البطولات الأفريقية.

كما أكد أنه كان منفتح خلال الاجتماعات المشار إليها أمام أي آراء واقتراحات في هذا الشأن مع الحفاظ على اقامة المسابقة والانتهاء منها بصورة طبيعية.