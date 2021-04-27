/628836/هل-سيكرر-الأهلى-الفوز-أمام-المصرى-في-مثل-هذا-اليوم-تفاصيل

نجح النادى الأهلى فى مثل هذا اليوم 27 أبريل 1945 بالفوز أمام المصرى البورسعيدى ، وتوج المارد الأحمر بالنسخة رقم 24 لمسابقة كأس مصر بعد الفوز على المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، سجل أهداف الأحمر أحمد مكاوى" هدفين" ، وحسين مدكور" هدف" ،بينما سجل للمصرى محمد جودة، ومحمود العدني .

ويستعد النادى الأهلى في نفس التاريخ لمواجهة المصرى اليوم 27 إبريل على إستاد الأسكندرية ، ضمن مؤجلات الجولة الـ 15 بمنافسات الدورى الممتاز، ويحتل الأحمر المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 33 نقطة ، بينما يأتى المصرى في المركز الرابع بمجموع 29 نقطة . وأعلن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، بيتسو موسيمانى ، قائمة الفريق لمواجهة المصرى اليوم ، وتضمن القائمة غيابات بالجملة بسبب الإصابات التى تضرب صفوف القلعة الحمراء ، والإستبعادات لأسباب فنية من وجهة نظر بيتسو موسيمانى ، وجاءت القائمة كالأتى : قائمة الأهلي لمواجهة المصرى وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية لمواجهة المصري البورسعيدى : حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير خط الدفاع : احمد رمضان بيكهام - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - سعد سمير - احمد نبيل كوكا - محمد هاني خط الوسط : عمرو السوليه - اليو ديانج - اكرم توفيق - محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - مجدي افشه - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن وجاءت قائمة المستبعدين من مباراه المصري اليوم : والتر بواليا - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف - احمد سيد عبد النبي - ومحمد أشرف محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود منهم من أستبعد للإصابة ، والبعض الأخر لأسباب فنية ، من وجهة نظر المدير الفنى للفريق بيتسو موسيمانى .

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