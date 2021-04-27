/628837/مجلس-النواب-يوافق-على-إعلان-حالة-الطوارئ-بجميع-أنحاء-البلاد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء.

واستعرض اللواء أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.

وأيدت الهيئات البرلمانية بالمجلس، قرار إعلان حالة الطوارئ، حيث قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ما جاء من أسباب فى بيان رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ، وكذلك فى تقرير اللجنة العامة للمجلس، كافى لموافقة المجلس على قرار إعلان حالة الطوارئ، لأن هناك ما يستدعى ذلك للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ان مصر مازالت مستهدفة، وإعلان حالة الطوارئ الفترة الماضية لم يتأثر بها المواطن العادى بل كان هدفها مواجهة الإرهاب

ومن جانبه قال النائب محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، ان موافقته على القرار ليس لمواجهة الإرهاب فقط، حيث استطاعت مصر ان تحقق نجاحات فى القضاء على الإرهاب، ولكن الجديد هو الوباء كورونا، وهو عنصر جديد يحتاج تدابير خاصة ، وهو ما يتطلب التضافر لمنع ذلك الخطر.

وقال النائب مصطفى بكرى ، مازلنا نواجه الإرهاب ولدينا أسر شهداء هنا تحت القبة، نوجه لهم التحية وومنهم زوجة الشهيد محمد مبروك، النائبة رشا حسنى، التى تغيب حاليا عن الجلسات بسبب ذكرى وفاة زجها الشهيد.

ودعا بكرى الأعضاء ، للوقوف دقيقة وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وهو ما ايده رئيس المجلس استجابة لطلب بكرى، داعيا الأعضاء للوقوف لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

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