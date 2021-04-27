إتحاد الكرة يحكم للأهلى في أزمة كورونا ونهائي الكأس..تفاصيل

/628839/إتحاد-الكرة-يحكم-للأهلى-في-أزمة-كورونا-ونهائي-الكأستفاصيل
تحدث أيمن صلاح عضو اللجنة التى تدير إتحاد كرة اليد ، بشأن ثلاثي النادى الأهلى المصابون بفيروس كورونا ، وهم إبراهيم المصرى ، عمر ياسين ، عمر سامى ، وثبت المسحة التى أجراها اللاعبون خلال المنتخب المصرى إستعدادا لأوليمباد طوكيو ، إيجابية ثلاثي الأحمر .
وقال صلاح عبر تصريحات تلفزيونية : “ الأهلي وإبراهيم المصري كزيادة اطمئنان قدموا التحليل بمستند يثبت سلبية جميع اللاعيبة قبل مباراة الأهلى والزمالك ، وأمس كان أول تجمع للمنتخب وعملنا مسحة للجميع وطلع 3 إيجابي، وتم استبعاد الـ3 من المعسكر وعزلهم في المنازل، والمعسكر مكمل زي ما هو، وحالتهم مستقرة ولايوجد أعراض لكورونا عليهم “
واصل صلاح حديثه قائلا: “ نحن نتعامل مع تحاليل وورق ، وأثبت الرابيد تيست إنه سلبي، ومن العادى أن يوجد عينة إيجابي تتحول سلبي والعكس صحيح ، والدليل على ذلك ، عمر سامي يوم 11 و12 كان إيجابيا ، يوم 16 طلع سلبي، النهارده طلع إيجابي، مفيش حد تحت بند المساءلة لأنه مقدم أنه سليم” .
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