لخدمة أطباء معهد الكبد.. تخصيص قطعة أرض مجانا لجامعة المنوفية

جدة - نرمين السيد - أصدر إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم "842" لسنة 2021 بشأن تخصيص قطعة الأرض المقام عليها العمارة رقم "6" والواقعة أمام مستشفى شبين الكوم التعليمى "عمارة البترول" لصالح جامعة المنوفية بالمجان حتى تتمكن من إزالتها وإعادة بنائها بشكل حضارى، تقام العمارة على مساحة 170م2 والمكونة من 5 طوابق تم تخصيصها بهدف استخدامها كسكن لأطباء معهد الكبد القومى بشبين الكوم.





يأتى هذا فى إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية ودعمه الكامل للمنظومة الطبية بكل عناصرها للنهوض والارتقاء بالقطاع الصحى، مشيرا إلى تقديم الدعم والتعاون المستمر مع جامعة المنوفية العريقة باعتبارها شريك أساسى فى خطط التنمية المستدامة بنواحى المحافظة فضلاً عن الدور المجتمعى التى تقدمه للمواطن المنوفى للارتقاء بمستوى الخدمات والتأكيد على إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالى. وكلف محافظ المنوفية إدارة المجالس بالمحافظة باستيفاء كل البيانات والمستندات لتلك المساحة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء إجراءات التخصيص.

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