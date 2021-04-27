عاجل.. النواب يقر فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء بأغلبية ثلثى الأعضاء، على تقرير اللجنة العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، بعد أن وافقت خلال اجتماعها أمس على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.





واستعرض تقرير اللجنة الذى وافق عليه المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس يوم الاثنين الموافق 26/4/2021 عن الأسباب التى دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ، وتأكيده على أن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك علينا وعلى المنطقة بأسرها، إلا أن هذه التهديدات لأمن مصر القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، وأن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

ووقف الأعضاء دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فى مواجهة الإرهاب، ودعا رئيس مجلس النواب لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، استجابة لطلب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب.

فيما قال أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، حول قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ كاف للإعلان الموافقة على القرار، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه الكثير من التحديات التى تتطلب فرض حالة الطوارئ.

وأعلن ممثلو الهيئات البرلمانية فى مداخلاتهم فى بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء موافقتهم على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ، موضحين أنها ضرورة مواجهة التحديات التى تحاول أن تنال من مصر وأمنها وشعبها، فضلًا عن الظروف الصحية التى يمر بها العالم.

وقال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مصر مازالت مستهدفة، وإعلان حالة الطوارئ الفترة الماضية لم يتأثر بها المواطن العادى بل كان هدفها مواجهة الإرهاب، ومن جانبه قال النائب محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن موافقته على القرار ليس لمواجهة الإرهاب فقط، حيث استطاعت مصر أن تحقق نجاحات فى القضاء على الإرهاب، ولكن الجديد هو الوباء كورونا، وهو عنصر جديد يحتاج تدابير خاصة، وهو ما يتطلب التضافر لمنع ذلك الخطر.

وقال النائب مصطفى بكرى: مازلنا نواجه الإرهاب ولدينا أسر شهداء هنا تحت القبة، نوجه لهم التحية ومنهم زوجة الشهيد محمد مبروك، النائبة رشا حسنى، التى تغيب حاليا عن الجلسات بسبب ذكرى وفاة زجها الشهيد.