مصر تبحث مع الهند سبل تعزيز التعاون فى مجال الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وأشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والهند فى العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء.

وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن إذ يجرى حاليا مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1.5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة،

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمى فى هذا المجال.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7.650 كيلومتر مربع من الأراضى غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، موضحا أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

وأشار الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجارى استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالى قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات.

كما أشار إلى العديد من الإجراءات التى اتخذتها مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع والاستثمار فى مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة فى مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعاتها.

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات الهندية فى مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة، مؤكدًا إلى أن هناك العديد من الفرص للتعاون وتنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات الهندية نظراً لما تمتلكه هذه الشركات فى العديد من المجالات وخصوصا الطاقات المتجددة.

وأشاد سفير الهند بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكدا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأشاد أيضا بالإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية فى قطاع الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت فى جذب عدد من المستثمرين والممولين، كما أشاد بالمشروعات التى نجح قطاع الكهرباء فى إنجازها فى كب المجالات وخصوصا فى مجال الطاقات المتجددة ومنها مجمع الطاقة الشمسية فى بنبان.

وأعرب السفير عن رغبة بلاده وعدد من الشركات الهندية فى الاستثمار فى مصر والمساهمة فى مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار فى مجال طاقة رياح والطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، وغيرها من المشروعات الأخرى وتقديم حلول طاقة ذكية فعالة وموثوقة من حيث التكلفة، وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخصوصا فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى مشروعات الرى وتحلية المياه، وزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات الأخرى.

وفى نهاية اللقاء، أكد الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كل المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخصوصا مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات المختلفة فى قطاع الكهرباء.