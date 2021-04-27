صور- محافظ القاهرة يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وحث محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقى اللقاح حرصا على صحتهم فى ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا. وأشاد محافظ القاهرة، بدور الأطقم الطبية فى تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المتخصصة لاستقبال للمواطنين على مستوى القاهرة.

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