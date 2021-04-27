جامعة الإسكندرية: إجراءات مشددة لمواجهة انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - استعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال هذه الفترة.





وقال الدكتور فهمى شارل، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للصحة العامة، إن جامعة الإسكندرية اتخذت عدد من الإجراءات للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر للمنشآت. وأشار شارل، إلى وجود تكامل بين قطاعات الجامعة المختلفة فى التصدى لانتشار الفيروس، ومتابعة تسجيل الفئات المستحقة لتلقى اللقاح، وإطلاق برامج توعوية داخل المجتمع الجامعى. وفى سياق آخر استعرض شارل، عدد من الملفات التى يتبناها القطاع، لتطوير القرى المصرية ومشاركة الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب فى هذا المشروع، كمحو الأمية وتقديم أوجه الرعاية الطبية والصيدلية والبيطرية والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى إطلاق برامج توعوية وخدمية للأهالى.

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