إنفوجراف.. ضوابط حجز قطارات عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية وإضافة عربات على بعض القطارات، خلال الفترة من 10/5/2021 إلى 21/5/2021 تيسيرا على جمهور الركاب، بالتزامن عيد الفطر المبارك.





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