مذكرة تعاون بين المعهد الكورى للعلوم والوطنية للتدريب لإنشاء مؤسسة تعليمية

جدة - نرمين السيد - وتعد KAIST واحدة من أفضل جامعات العلوم والتكنولوجيا فى جمهورية كوريا ويأتى هذا التعاون بغرض تنمية الموارد البشرية للنخبة فى مجال العلوم والتكنولوجيا ويتضمن إجراء دراسة جدوى لمشروع إنشاء KAIST-Egypt.

وبمناسبة هذا التعاون، التقى السفير هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا لدى مصر، بالمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة رشا راغب، فى اليوم السابق لحفل التوقيع.

وأشاد السفيرهونج بدور الأكاديمية الهادف إلى تكوين فئة متميزة من المديرين والمهنيين لقيادة التنمية فى مصر كأحدى أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعقبت المدير التنفيذى للأكاديمية أنها تتوقع الحصول على مخطط لـ "KAIST Egypt" من خلال توقيع مذكرة التفاهم، وأنها تأمل فى أن تكون نموذجًا ناجحًا للتعاون فى مصر، خاصة وأن المعهد يعتبر مصدر للتكنولوجيا المتميزة فى جمهورية كوريا.

وتبادل السفير هونج مع المدير التنفيذى دكتورة رشا راغب، وجهات النظر حول التقدم المحرز فى المشاريع التعاونية بين مؤسسات التدريب الأخرى فى جمهورية كوريا والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث وقعت مؤسستان كوريتان وهما NHI المعهد الوطنى لتنمية الموارد البشرية و KIRD المعهد الكورى لتنمية الموارد البشرية فى العلوم والتكنولوجيا مذكرتين تفاهم مع NTAالأكاديمية الوطنية للتدريب فى مجال تنمية الموارد البشرية فى القطاع العام فى سبتمبر2020 وتنمية الموارد البشرية للعلوم والتكنولوجيا فى مارس 2021، على التوالى.

وقال السفير هونج إن جمهورية كوريا حريصة على التعاون مع مصر فى مجال تنمية الموارد البشرية، خاصة من خلال برامج الزمالة التى تقدمها هيئة التعاون الكورية بمصر، وقامت بتدريب ما يقرب من 1.500 من المسؤولين والخبراء المصريين على مدار 30 عامًا.

وأضافت المدير التنفيذى أن هذا التعاون سيكون فرصة عظيمة لتنمية القطاع العام فى مصر بما يساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى المستدام والعادل فى مصر.