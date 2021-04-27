فوز 4 مشروعات بالجامعة اليابانية بتمويل الجايكا لإنشاء شركات صناعية

وأوضح نائب رئيس الجامعة، فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار تشجيع "الجايكا" للباحثين بالجامعة المصرية اليابانية على الدخول إلى عالم ريادة الأعمال وعمل شركات صناعية بغرض تصنيع وتسويق منتجات صناعية وتعميق التصنيع المحلى.
وأضاف جوتو، أن "الجايكا" قد استحدثت برنامج "EJSTART"، بغرض احتضان عدد من المشروعات لتحويل مستخلصات البحوث التطبيقية بالجامعة إلى نماذج أولية، كما نظمت مسابقة بين الباحثين، وأعلنت عن احتضانها لعدد محدود من المشروعات الفائزة بالمسابقة.
وأشار إلى فوز 4 مشاريع بحثية لأساتذة بالجامعة بتمويل من الجايكا وهم كل من: الدكتور معتز عبد الوهاب، والدكتور عادل بدير والدكتور محسن غالى، والدكتور محسن عبد النعيم.
ولفت جوتو، إلى أن الجايكا قدمت دعم للمشروعات الأربعة مبلغ نصف مليون جنيه بهدف احتضان نتائج المشروعات حتى الوصول لمرحلة تصنيع منتج صناعى جاهز للسوق المحلى والدولى.
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