القوي العاملة تنجح في تحصيل مستحقات عامل مصري بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على جزء من مستحقات مواطن مصري، بلغت 10 آلاف و500 ريال سعودي، أي ما يعادل و43 ألفا و89 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن "محمود .م ع.ب. م" لدى مؤسسة للمقاولات العامة بالرياض في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وبمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب لم يوفق في المساعى الودية لتحصيل مستحقات المواطن فتم رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة وتم الحكم فيها لصالح المواطن، وتعذر تنفيذ الحكم فتم مخاطبة وزارة الخارجية السعودية لمساعدة المواطن فى تنفيذ الحكم الصادر له ضد المؤسسة .

وكشف الملحق العمالي أن وزارة الخارجية أفادت بإصدار أمر صرف بثلاث شيكات لصالح المواطن بقيمة 10500 ريال سعودي.