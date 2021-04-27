مصر للطيران تعلن عن طرح تخفيض 20% ومنح ضعف الأميال لعملاء برنامج...

بمناسبة التشغيل الجديد وتماشيًا مع سياسة الدولة المصرية لتنشيط حركة السياحة والسفر الداخلية وربط المطارات المصرية ببعضها، أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيض 20% ومنح ضعف الأميال لعملاء برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus على أسعار رحلاتها الجديدة التي تم الإعلان عنها لتربط مطار شرم الشيخ بمطار الغردقة أيام الأحد والخميس من كل أسبوع، وكذلك رحلاتها الجديدة بين القاهرة وأسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع .
ومن المقرر أن تسير الشركة الرحلات بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزود بوسائل الرفاهية وخدمات الإنترنت.
ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عبر موقع مصر للطيران الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـ 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.
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