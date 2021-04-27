وزيرة الهجرة تشارك بندوة مجمع اللغة العربية لاستعراض مبادرة ”اتكلم عربي”

مجمع "الخالدين" يدعم مبادرة "اتكلم عربي" لاستهدافها النهوض باللغة العربية

في إطار قيام مجمع اللغة العربية برسالته المنوط بها في النهوض باللغة العربية، وتعزيز استخدامها في كل دول العالم؛ فقد قرر المجمع استئناف نشاطه الثقافي بعقد ندوة افتراضية عبر تطبيق zoom))؛ وتحاضر فيها السفيرة نبيلة مكرم- وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج- تثمينًا وتقديرًا لمبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المجمع، في بيان له، إن مبادرة "اتكلم عربي" تُعد إحدى المبادرات القومية التي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم، وتعليم اللغة العربية، والحفاظ على الهوية، وتعريف المصريين بالخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة شكرها لمجمع اللغة العربية على دعمه لمبادرة "اتكلم عربي"، إيمان منه بما تسعى المبادرة تحقيقه من أهداف عدة يأتي على رأسها الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، حيث ستبقي اللغة هي الركن الأساسي في منظومة الحفاظ على الهوية والتراث، وأداة ربط متينة بين مواطنينا بالخارج والوطن، كما أنها الحصن الأمين لحمايتهم من أي ثقافات دخيلة قد تغير من ثقافتهم الام، في ظل متغيرات كثيرة تشهدها الفترة الحالية وأهمها حرب طمس الهوية.

تُقام الندوة يوم الثلاثاء 22 رمضان 1442هـ الموافق 4 مايو 2021م الساعة الحادية عشرة صباحا؛ ويرأس جلسة البرنامج الثقافي أ.د.صلاح فضل-رئيس مجمع اللغة العربية، ويدير الندوة أ.د.عبدالحميد شيحة-عضو المجمع، المشرف على البرنامج الثقافي. وسيُحاضر في الندوة: أ.د.محمود الربيعي، وكوكبة من أعضاء المجمع . ويبث المجمع الندوة مباشرة عبر حسابه الرسمي على "الفيس بوك".

وترجع تسمية المجمع بـ"الخالدين"، لأن عضو المجمع لا يفصل ولا يمكن عزله بل يبقى حتى الممات، بحسب لائحة المجمع.