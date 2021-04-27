سر موافقة البرلمان علي فرض حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد...تعرف عليه

/628838/سر-موافقة-البرلمان-علي-فرض-حالة-الطوارئ-بجميع-أنحاء-البلادتعرف-عليه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء بأغلبية ثلثي الأعضاء، علي تقرير اللجنة العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، بعد أن وافقت خلال اجتماعها أمس على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

تقرير اللجنة العامة بشأن حالة الطورائ

جاء تقرير اللجنة الذي وافق عليه المجلس استعراض قرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس يوم الاثنين الموافق 26/4/2021 عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ، وتأكيده علي أن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.- هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك علينا وعلى المنطقة بأسرها،- إلا أن هذه التهديدات لأمن مصر القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، وأن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

إعلان حالة الطورائ

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.

اقرأ أيضا:فرض حالة الطوارئ أمام النواب اليوم بعد موافقة اللجنة العامة من ناحيتهم وقف الأعضاء دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة الإرهاب ودعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة علي أرواح الشهداء، استجابة لطلب مصطفي بكري عضو مجلس النواب فيما قال أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن بيان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، حول قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ كاف للإعلان الموافقة علي القرار، مشيرًا غلي أن البلاد تواجه الكثير من التحديات التي تتطلب فرض حالة الطوارئ.

وأعلن ممثلي الهيئات البرلمانية في مداخلاتهم في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء موافقتهم علي قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ، موضحين أنها ضرورة مواجهة التحديات التي تحاول أن تنال من مصر وأمنها وشعبها، فضلًا عن الظروف الصحية التي يمر بها العالم.

وقال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ان مصر مازالت مستهدفة، وإعلان حالة الطوارئ الفترة الماضية لم يتأثر بها المواطن العادى بل كان هدفها مواجهة الإرهاب.

الهيئة البرلمانية لحزب الحرية توافق على فرض حالة الطورائ

ومن جانبه قال النائب محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، ان موافقته على القرار ليس لمواجهة الإرهاب فقط، حيث استطاعت مصر ان تحقق نجاحات فى القضاء على الإرهاب، ولكن الجديد هو الوباء كورونا، وهو عنصر جديد يحتاج تدابير خاصة ، وهو ما يتطلب التضافر لمنع ذلك الخطر.

مصطفي بكري:مازلنا نواجه الارهاب ولدينا اسر شهداء تحت القبة

وقال النائب مصطفى بكرى ، مازلنا نواجه الإرهاب ولدينا أسر شهداء هنا تحت القبة، نوجه لهم التحية وومنهم زوجة الشهيد محمد مبروك، النائبة رشا حسنى، التى تغيب حاليا عن الجلسات بسبب ذكرى وفاة زجها الشهيد.