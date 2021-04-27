قرب أسوان.. زلزال بقوة 3.1 ريختر تعرف على بياناته

/628840/قرب-أسوان-زلزال-بقوة-31-ريختر-تعرف-على-بياناته

وقعت زلازل عدة خلال الأيام القليلة الماضية على مستوى العالم، منها ما حدث قرب محافظة أسوان المصرية. وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء الموافق 27/04/2021 هزة أرضية على بعد 61 كم جنوب مدينة أسوان. وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

وكشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث : الثلاثاء الموافق 27 /04/2021 القوة: 3.1 درجة على مقياس ريختر خط العرض: 23.56 شمالا خط الطول: 32.71 شرقا العمق: 4 كم

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة جزر فیجى بماليزيا

وكان زلزال آخر ضرب بقوة 6.1 ریختر منطقة جزر فیجى بماليزيا، وذكرت إدارة الأرصاد الجویة المالیزیة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية، اليوم الاثنين، أن مركز الزلزال يبعد مسافة 616 كیلومترا جنوب شرقى جزیرة (لاوكالا / فیجى)، مؤكدة أن الزلزال لم یشكل تھدیدا لحدوث أمواج المد العاتیة (التسونامى) على السواحل المالیزیة.

الهزة وقعت على عمق 234 كيلومترا

وفى وقت سابق، أفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية بأن هزة أرضية بقوة 6.4 درجة وقعت على بعد 200 كيلومتر قبالة سواحل تونغا جنوب المحيط الهادئ ، موضحة الهيئة أن الهزة وقعت على عمق 234 كيلومترا.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى EMSC، أفاد فى 20 أبريل الحالى، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نياس فى إندونيسيا، كما تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجة فى بيرو، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، وكان مركز الهزة وقع على مسافة 217 كيلومترا جنوب شرقى مدينة إيكا، وعلى عمق 33 كم.