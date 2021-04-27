النائب عمرو درويش يتقدم بطلب إحاطة بشأن نتيجة تكليف الصيادلة

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عمرو درويش يتقدم بطلب إحاظة بشأن تكليف الصيادلة

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في حركة تكليف الصيادلة، بعد الإعلان عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعة ٢٠١٨ دور أول وثان ،وفبراير ويناير ٢٠٣٠، كما أعلنت الوزارة أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع الإحتجاجات الرغبات المجموع الإعتبـاري للعمـل بـوحـدات الـوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

وطبقاً للإعلان فقد تقدم الصيادلة من الدفعات المذكورة ورغـم تـآخر ظهور نتيجة التكليف لمدة ثلاث سنوات إلا أن الصيادلة تفاجأوا بظهور نتيجة التكليف للبعض دون الآخر بالمخالفة للقانون.

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء.

واستعرض اللواء أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.

كمات أيدت الهيئات البرلمانية بالمجلس، قرار إعلان حالة الطوارئ، حيث قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ما جاء من أسباب فى بيان رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ، وكذلك فى تقرير اللجنة العامة للمجلس، كافى لموافقة المجلس على قرار إعلان حالة الطوارئ، لأن هناك ما يستدعى ذلك للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الثلاثاء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015.