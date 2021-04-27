/628841/النائب-عمرو-درويش-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-نتيجة-تكليف-الصيادلة
تقدّم النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن نتيجة تكليف صيادلة مصر دفعتي ٢٠١٨-٢٠١٩ .
عمرو درويش يتقدم بطلب إحاظة بشأن تكليف الصيادلة
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في حركة تكليف الصيادلة، بعد الإعلان عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعة ٢٠١٨ دور أول وثان ،وفبراير ويناير ٢٠٣٠، كما أعلنت الوزارة أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع الإحتجاجات الرغبات المجموع الإعتبـاري للعمـل بـوحـدات الـوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.
وطبقاً للإعلان فقد تقدم الصيادلة من الدفعات المذكورة ورغـم تـآخر ظهور نتيجة التكليف لمدة ثلاث سنوات إلا أن الصيادلة تفاجأوا بظهور نتيجة التكليف للبعض دون الآخر بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضا:مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد
وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء.
واستعرض اللواء أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.
كمات أيدت الهيئات البرلمانية بالمجلس، قرار إعلان حالة الطوارئ، حيث قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ما جاء من أسباب فى بيان رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ، وكذلك فى تقرير اللجنة العامة للمجلس، كافى لموافقة المجلس على قرار إعلان حالة الطوارئ، لأن هناك ما يستدعى ذلك للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الثلاثاء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب عمرو درويش يتقدم بطلب إحاطة بشأن نتيجة تكليف الصيادلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.