موسيماني يزف بشري سارة للاعبين الأهلي.. تعرف علي السبب

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يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق المصري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً،في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية

ويدرس بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق بالنادي الأهلي، منح الثنائي محمد شريف ومدي أفشة راحة خلال المباريات المقبلة خوفاً من الإجهاد، وعن مباراة اليوم أمام فريق المصري.

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ويأتي ذلك القرار بسبب عدم الإجهاد و غيابه من المباراة المهة أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم 5/10 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، علي استاد القاهرة.

فيما يأتي ذلك في صالح ناصر ماهر ووالتر بواليا، وصلاح محسن، وذلك للمشاركة في المواجهات القادمة علي حساب الثنائي محمد شريف ومجدي"أفشة".

قائمة الأهلي

وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية لمواجهة المصري :

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

خط الدفاع : احمد رمضان بيكهام - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - سعد سمير - احمد نبيل كوكا - محمد هاني

خط الوسط : عمرو السوليه - اليو ديانج - اكرم توفيق - محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - مجدي افشه - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن

المستبعدين

وجاءت قائمة المستبعدين من مباراه المصري : والتر بواليا - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف - احمد سيد عبد النبي - ومحمد أشرف ( مستبعدين لوجهه نظر فنيه )

محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود للإصابه.