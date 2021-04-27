/628844/كريستيانو-رونالدو-يوجه-رسالة-لمنتقديه-تفاصيل

نشر كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي عبر حسابة الشخصي تويتر، مما يدل علي انه راداً علي المنتقدين بعد تعادل الفريق في المباراة الأخيرة التي جمعت بين اليوفي وفريق فيورينتيا والتي انتهت بنتيجة 1/1.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابة الشخص”تويتر” "يتحقق النجاح عندما تكون أحلامك أكبر من أعذارك”.

ويقدم يوفنتوس موسمه الباهت والمخيب للآمال، والذى بدأه بالخروج المبكر من بطولة دوري الأبطال الأوروبي وابتعاده عن المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي الذي اقترب لقبه كثيراً من الإنتر، وصعوبة توقع إمكانية لحاق اليوفى بأحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري، لكي يضمن اللعب في البطولة الأوروبية في الموسم المقبل.

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ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع في تريتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة من اصل 33 مباراة خاضها الفريق.

الجدير بالذكر أن الكثير من تلك الانتقادات تأتي بسبب غياب رونالدو عن التسجيل في الدوري الإيطالي منذ لقاء نابولي في السابع من أبريل، وبسبب إهداره لفرصة محققة ضد فيورنتينا في نهاية اللقاء كانت كفيلة بتغيير النتيجة لفوز يوفنتوس.

كما شنت جماهير يوفنتوس هجوما قويا على رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر بعضهم منه ومن المستوى الهزيل الذي يقدمه، وسأل البعض عن اللاعب البرتغالي بشكل استنكاري كاتبين أين رونالدو، وهل شاهد أحد منكم رونالدو أمام فيورنتينا؟.

وانتقد أحد المشجعين الدفع برونالدو في المباريات على الرغم من المستوى الذي يظهر عليه، وقال إنه يلعب بالسمعة والاسم فقط، ولو لم يكن اسمه رونالدو لما شارك في مباريات الفريق.