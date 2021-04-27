موجة حارة جديدة.. ننشر حالة الطقس خلا الأيام المقبلة ودرجات الحرارة

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استمر ارتفاع درجات الحرارة، في حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتسائل المصريين عن حالة الجو خلا ل الأيام القليلة المقبلة.

فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بداية من غد الأربعاء ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 28: 32 درجة.

شديد الحرارة على القاهرة الكبرى

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى 35 : 38 درجة. وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى 38 : 41. لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 16 : 19. معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى 23 : 27 .

استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

و يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة. والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة. ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة. وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة. وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة. وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 28 درجة.

يوم الأربعاء 28 أبريل:

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 28 : 32. شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى 35 : 38. وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى 38: 41. لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 16: 19. معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى 23: 27.

يوم الخميس 29 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

يوم الجمعة 30 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

يوم السبت 1 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

يوم الأحد 2 مايو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.