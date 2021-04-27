/628848/هالة-أبوالسعد-تقدم-طلب-إحاطة-بشأن-تعطيل-أعمال-توصيل-الغاز-بكفر-الشيخ

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصفيرة والمتوسطة، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تعطل أعمال توصيل الغاز بمسافة 2 كم بمدخل مدينة فـوه فى اتجاهى ( فـوه – دسوق) و( فـوه – مطوبس).

هالة أبو السعد تتقدم بطلب إحاطة

وأوضحت عضو مجلس النواب، هالة أبو السعد، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، أن مدخل مدينة فـوه فى اتجاهى ( فـوه – دسوق) و( فـوه – مطوبس) بمحافظة كفر الشيخ يعاني من التكسير والكحت وعدم اكتمال أعمال الرصف والتمهيد بشكل جيد منذ سنوات، مشيرة إلى أن المدينة شهدت تهدم وحفر في الطرق الرئيسية والفرعية، بما يسبب أزمة للمواصلات فيها وتعطيل لمصالح المواطنين.

هالة أبو السعد تشير إلى سبب التقدم بطلب إحاطة

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، هالة أبو السعد، إلى أن السبب في ذلك هو عملية توصيل خطوط الغاز والخلاف بين هيئة الطرق وبين شركة شركة الغاز (ترانس جاز) على رد الشئ الى أصله وارتفاع القيمة والخلاف فى طريقة حساب التكاليف بشكل عادل وبما لا يعطل فى النهاية الأعمال ومابين موقفي الجهتين تعطلت مصالح المواطنين لسنوات فى عدم توصيل الغاز الطبيعي فى المنطقة المشار اليها، فضلا عن تعطل أعمال الرصف لسنوات وهو ما انعكس على المواطنين بشكل سلبي وساهم فى رفع حالة السخط تجاه الدولة.

وطالبت البرلمانية الحكومة بالتوجيه نحو إزالة ما يعوق تقديم خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين ومابين إعادة رصف الطرق المعطلة منذ سنوات.