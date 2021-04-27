/628850/ايمن-يونس-يوسف-اوباما-عندما-يرتقي-سوف-يكون-له-دور-في-منتخب-مصر

طالب أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، بتوقيع عقوبة مادية على يوسف أوباما لاعب القلعة البيضاء، بعد قيامه بخلع القميص عقب إحراز هدف اللقاء الأول،

وقال أيمن يونس في تصريحات عبر برنامجه "الفيلسوف": ماذا يعني أن يسجل يوسف اوباما وبعد ذلك يتصرف ذلك الموقف أن يخلق تيشيرت الفريق، وتديه تعظيم سلام، هل أنت بذلك تحب الزمالك وانت داخل على بيراميدز والمقاولون والأهلي، اوجه له نصيحه ضع التركيز في الملعب فقط.

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وتابع حديثة قائلاً:” وعندما يرتقي تركيز أوباما سوف يكون مكانه في صفوف المنتخب، كان أمامك أن تقبل القميص دون أن تخلعه، ويجب أن تطبق عليه عقوبة مالية والزمالك محتاج مدير كرة حتى لا تحدث أزمة مثل ما رأينا بين أسامة نبيه وكارتيرون.

وأستكمل حديثة قائلاً:”المدير الفني هو الذي لديه دور داخل الملعب وخارجه هو الذي يحدد من يسجل ركلات الترجيح، حيث أسوء ركلتين جزاء أهدرهم الزمالك هما ركلة جزاء عبد الله جمعة ومحمود علاء أمام الأهلي.

وأضاف: فرجاني ساسي من ضمن اللاعبين المفضلين عندي، لمنه غير موجود في الملعب لم أراه، حتى لو كان لم يجدد للزمالك حتى الآن، مجرد نزولك الملعب يجب أن تنفصل عن الواقع.

وأختتم حديثة قائلاً: شخصية النادي الأهلي ظهرت في مباراة إنبي حيث انهي اللقاء في أولها ، ونفس الشئ كارتيرون، وتعامله مع حسم مباراة البنك الأهلي، وحميد أحداد سجل هدفين عند في شخصيه لأني دائماً بهاجمه.