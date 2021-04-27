/628853/صاحب-مخبز-استولى-على-3-ملايين-من-الدعم-وأطنان-من-الأغذية-الفاسدة

واصلت وزارة الداخلية في شن هجمات على الخارجين على القانون ومرتكبي جرائم الغش التجاري.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية في مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

2 طن مأكولات غير صالحة

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1232 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2 طن مقطعات لحوم – كبدة ، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة الجيزة.

3 طن مخلل غير صالح

كما تمكنت الجهود من ضبط 3 طن مخللات معبأة داخل براميل بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى – 2 طن ملح سياحات محظور استخدامه فى الأغراض الغذائية) ومخصص للأغراض الصناعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون التراخيص بمحافظة الغربية.

3,8 طن عصائر غير صالحة

وأسفرت الجهود عن ضبط 3,8 طن "تمور - سوبيا"معبأة داخل أجولة – 175 لفة "قمر الدين") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

استولى على 3 مليون

وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى، بمحافظة القليوبية لاستيلائه على 3876774 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

الاتجار بالسوق السوداء

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محل بدال تموينى - بمحافظة بالقاهرة)، وبحوزته (1,4طن "سكر تموينى – 180 عبوة زيت تموينى"، مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم حيث قدرت بـ 14960 جنيه).

اطنان مضبوطة للمتاجرة في السوق السوداء

ونجحت الجهود في ضبط (أمين عهدة فرع لإحدى شركات الجملة - بمحافظة الغربية) ، وبحوزته (1,25طن "سكر تموينى"، مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للاتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم حيث قدرت بـ 10625جنيه).

9 طن أعلاف غير صالحة

وأسفرت الجهود عن ضبط (1,124,810 قطعة "مستلزمات طبية بيطرية" – 9,775 طن "فيتامينات – إضافات أعلاف") بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى وذات الأثر البالغ على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات تجارة المستلزمات البيطرية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات

كشف مجلس الوزراء، حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس في المحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين. وأكد مجلس الوزراء، أنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وأن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.

صحة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي

وأكدت التنمية المحلية، أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

تكثيف الحملات التفتيشية

وشددت على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "صوتك مسموع"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".