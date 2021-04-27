/628855/علاء عابد-للحكومة-لماذا-لايتم-تحصيل-تكلفة-الكهرباء-من-المنشآت-المخالفة

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، سؤال للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قائلا: لماذا لايتم تحصيل تكلفه الكهرباء من المنشأت المخالفه والمباني والمصانع ، والتي تكبد الدوله مليارات الجنيهات ، وكيف تقدر وزارة الكهرباء قيمة الاستهلاك.

واكد النائب علاء عابد ان هذه المليارات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الشركات و المصانع و المنازل المخالفة يمكن ان تسبب خفض قيمة الكهرباء المستحقة على المواطنين إلى النصف.

و أضاف " عابد " خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء :" نرى على المحور و في المناطق العشوائية عمارات مخالفة يصل ارتفاعها الى اكثر من 20 دور و خلال تنفيذ قرارات الازالة فوجئنا بوجود لمبة كبيرة في كل حجرة و كل بلكونة و هو ما يعد سرقة للتيار الكهربائى ، واصحاب العقارات يتحايلون على الوزارات باضاءة المباني منعا للإزالة.

وأضاف النائب علاء عابد ، أنه بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود وزارة الكهرباء الان مصر تصدر الكهرباء لبعض الدول العربية وغيرها ، : بفضل جهود الرئيس السيسي مصر أصبحت رائدة فى مجال الكهرباء بالمنطقة العربية ، بعد أن كنا من سبعه سنوات نعيش في عصور الظلام ايام الاخوان، الرئيس السيسي اثبت للعالم ان مصر قادره علي قهر المستحيل.