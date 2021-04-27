/628857/طائرة-الزمالك-يواجه-الترجي-في-نهائي-بطولة-إفريقيا-اليوم--تفاصيل

يواجه فريق الكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك ، بقيادة المدير الفني محمد اللقاني ، فريق الترجي التونسي، وذلك في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء على صالة الزواوي بالعاصمة التونسية في نهائي بطولة إفريقيا.

ويسعى طائرة الزمالك ، إلى حصد النجمة السادسة في تاريخه في تونس ، مثلما حقق لقبه الخامس على أرض تونس الخضراء في نسخة عام 2012.

نائب رئيس اللجنة المكلفة يتواصل مع بعثة الطائرة في تونس

أجري المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ، اتصالا هاتفيا بمحمد اللقاني المدير الفني للفريق الأول لفريق الكرة الطائرة والمتواجد حاليا في تونس ، إستعدادا لمواجهة الترجى التونسي اليوم .

وأشاد المستشار هشام إبراهيم بفريق الطائرة وبالمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون على مدار مباريات البطولة ، حتى التأهل للنهائي وقتالهم في كل مباراة من أجل تشريف وفرحة جمهور نادى الزمالك .

وطلب نائب رئيس اللجنة توصيل رسالة للاعبين الذين يخوضون المباراة اليوم ، أن اللجنة وجماهير القلعة البيضاء تثق في قدراتهم وإمكانياتهم وحرصهم على رفع اسم الزمالك ، وحصد اللقب الإفريقي على حساب الترجي التونسي صاحب الأرض للمرة السادسة في تاريخة ، بعد أخر مرة في موسم 2012 .

في سياق متصل ، وعد المستشارهشام خلال المكالمة بصرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين ، وذلك بشكل فوري عقب العودة إلى القاهرة، كما وعدهم أيضا بصرف مكافأة إجادة فورية في حالة تحقيق اللقب الإفريقي ، والفوزعلى الترجى .

وأكد اللقانى أنه سيستقبل بعثة فريق الطائرة في المطار ، ولكنه لديه ثقة كبيرة في أنهم لن يبخلوا بأي جهد من أجل إسعاد الجماهير البيضاء ويواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، في نهائي بطولة إفريقيا المقامة حاليا في تونس.