مصر تشارك بمناقشة رفيعة المستوى فى الأمم المتحدة حول التعاون الرقمى

ووفقا لبيان وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، تنعقد المناقشة تحت شعار "نُهُج مجتمعية لإنهاء الفجوة الرقمية"، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الالتزام السياسى على أعلى مستوى بسد الفجوة الرقمية وضرورته للتأقلم مع الجائحة ودعم جهود الاستجابة لها والتعافى منها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف المناقشة إلى توجيه المجتمع الدولى نحو تعزيز المبادرات والشراكات القائمة بين أصحاب المصلحة المتعددين ودعم إنشاء شراكات جديدة لتسريع جهود التنفيذ.
وتأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهى تحتل موقعًا مركزيًا بوصفها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل فى الأمم المتحدة.
وتضم الجمعية العامة جميع أعضاء الأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 عضوًا، وتوفر منتدى فريدًا لإجراء المناقشات المتعددة الأطراف بشأن كامل نطاق المسائل الدولية المشمولة بالميثاق، كما تؤدى دورًا هامًا فى عملية وضع المعايير وتدوين القانون الدولى.
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