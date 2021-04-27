علاء عابد: السيسى أثبت للعالم أن مصر قادرة على قهر المستحيل

وأكد النائب علاء عابد، أن هذه المليارات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الشركات والمصانع والمنازل المخالفة يمكن أن تسبب خفض قيمة الكهرباء المستحقة على المواطنين إلى النصف.
وأضاف "عابد" خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "نرى على المحور وفى المناطق العشوائية عمارات مخالفة يصل ارتفاعها إلى أكثر من 20 دورا وخلال تنفيذ قرارات الإزالة فوجئنا بوجود لمبة كبيرة فى كل حجرة وكل بلكونة وهو ما يعد سرقة للتيار الكهربائى، وأصحاب العقارات يتحايلون على الوزارات بإضاءة المبانى منعا للإزالة".
وأضاف النائب علاء عابد، أنه بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهود وزارة الكهرباء الآن مصر تصدر الكهرباء لبعض الدول العربية وغيرها: بفضل جهود الرئيس السيسى مصر أصبحت رائدة فى مجال الكهرباء بالمنطقة العربية، بعد أن كنا من 7 سنوات نعيش فى عصور الظلام أيام الإخوان، الرئيس السيسى أثبت للعالم أن مصر قادرة على قهر المستحيل.
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