البرلمان يناقش طلب رفع الحصانة عن النائب شريف الجبلى

جدة - نرمين السيد - يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة حنفى جبالى، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية لطلب النائب العام برفع الحصانة عنه.





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