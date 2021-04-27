المرض خطير.. رئيس البرلمان يوجه تحذيرا شديدا للنواب حول كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا فى تزايد مستمر، مطالبا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة الوباء. وشدد على الأعضاء أهمية التباعد قدر المستطاع، قائلا: هذا المرض خطير لا يعرف الهزل، والتعامل بالجدية معه يقلل مؤشر الإصابات.

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