التعليم العالى: غلق كيانات وهمية بالشرقية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأشار التقرير، فى بيان صحفى، إلى مداهمة اللجنة للمنشأة المسماة أكاديمية طيبة والكائن مقرها (9 شارع أحمد ماهر ـ الزقازيق ـ محافظة الشرقية)، وتدعى منح شهادات معتمدة فى مجالات (التمريض – الأشعة – التحاليل الطبية – تركيبات الأسنان – العلاج الطبيعى – المساحة والخرائط)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المختصة.

وأضاف التقرير، أن اللجنة داهمت المنشأة المسماة الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب والكائن مقرها (20 شارع أبوبكر الصديق ـ الزقازيق ـ محافظة الشرقية)، وتقوم بمزاولة نشاط تعليمى فى مجالات (مصطلحات طبية ـ تمريض الباطنة والجراحة ( نظرى وعملى) ـ الإسعافات الأولية) بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.

وذكر التقرير أن اللجنة داهمت المنشأة المسماة أكاديميكس للتدريب والاستشارات والكائن مقرها (شارع الإمام على ـ الزقازيق - محافظة الشرقية)، بمزاولة نشاط تعليمى ومنح دبلومات فى مجال (التمريض المهنى) دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.

وأفاد التقرير بمداهمة المنشأة المسماة أكاديمية ابن سينا والكائن مقرها (18 شارع الإمام - الزقازيق ـ الشرقية)، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المختصة.

وكثفت لجنة الضبطية القضائية من بحثها عن الكيانات الوهمية وأسفر ذلك عن مداهمة أكاديمية زويل والكائن مقرها (بجوار مستشفى جامعة الزقازيق - محافظة الشرقية)، وتدعى منح (دبلوم فى التمريض) وأنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وداهمت لجنة الضبطية القضائية المنشأة المسماة أكاديمية CTA للعلوم والتدريب والكائن مقرها (بجوار المحافظة - الزقازيق - محافظة الشرقية)، وتقوم بمزاولة أنشطة تعليمية وتدعى منح شهادات معتمدة فى مجالات (الجراحة ـ التشريح ـ مهارات التمريض ـ مصطلحات طبية ـ تنمية الموارد البشرية)، وذلك دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالى، قرارًا بغلق جميع الكيانات الوهمية بمحافظة الشرقية، كما قام بمخاطبة محافظ الشرقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد عبدالغفار بجهود اللجنة فى التصدى لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة.