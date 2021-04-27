وزارة التضامن تحذر من رسائل هاتفية مزيفة للنصب على محدودى الدخل

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة التضامن الاجتماعى، من تداول رسائل هاتفية تفيد تقديم إعانات نقدية استثنائية وجوائز بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودى الدخل، حيث أكدت عدم صحة هذه الرسائل الهاتفية المتداولة.





وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن الأرقام الهاتفية التى تقوم بإرسال تلك الرسائل مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مشيرةً إلى أن جميع مستجدات المنح والمساعدات التى تقدمها الوزارة للأسر المستفيدة من برامجها يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة سواء البيانات الرسمية أو عبر الموقع الإلكترونى للوزارة "من هنا"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى. وحذرت وزارة التضامن، المواطنين من الانسياق خلف المواقع الإلكترونية أو الأرقام الهاتفية المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الرسائل.

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