برلمانية تطالب بتفعيل نظام تحليل المخاطر لهيئة السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - عقبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، على بيان وزير النقل كامل الوزير فى مجلس النواب أمس، وتساءلت عن الجدول الزمنى للانتهاء من تطوير السكك الحديدية، لمنع الحوادث وتوفير خدمة تليق بالمواطن المصرى.





وتساءلت النائبة حول القطار الكهربائى، ولماذا بدأنا بخط السخنة العلمين ولم نبدأ بخط اكتوبر أسوان والذى سيخدم قطاعات وعدد أكثر من المصريين. وطالبت النائبة فى بيان اليوم الثلاثاء، بتفعيل نظام تحليل المخاطر لهيئة السكة الحديد والذى تعاقدت عليه منذ عام 2009، ولكن لم تشغله حتى الآن، مؤكدة أن نظام تحليل المخاطر - كما هو معلن- يمكنه تفادى الكثير من الحوادث حال تطبيقه.

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