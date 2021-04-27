مصر أرض الصالحين.. على جمعة: عبد الله بن عمر بن العاص العابد محب العلم

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم، عن الصحابى عبد الله بن عمر بن العاص.





وأضاف جمعة، أن عبد الله بن عمر بن العاص تميز بأنه صاحب همة عالية فى الدنيا والدين، ومحبا للعلم منذ بداية حياته إلى نهايتها، فهو محب للعلم فى المنهجية، ومحب للعلم فى ذاته، ومحب للعلم فى فروعه، فضلا عن أنه كان عابدا، وقد أثر فى المصريين من خلال صفاته ومميزاته الحميدة عندما جاء إلى مصر مع والده عمرو بن العاص. كما أوضح مفتى الجمهورية السابق أنا عبد الله بن عمر بن العاص روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 700 حديث، لحضوره مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم منذ صغره، فحفظ وتعلم ووثق الأحاديث النبوية جيدا وكان مرجعا فيها.

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