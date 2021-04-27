/628864/البنك-التجاري-يتعاون-مع-جمعية-رجال-اعمال-الإسكندرية-لإطلاق-خدمة-صرف-وتحصيل-القروض

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عن التعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية – الجمعية الأكبر والرائدة في الشرق الأوسط في التمويل متناهي الصغر، بهدف ميكنة صرف وتحصيل القروض المتناهية الصغر لعملائها عن طريق الخدمات الرقمية المتميزة التي يقدمها البنك.

البنك سيقدم خدمة المحفظة الذكية من CIB

وبموجب هذا التعاون، سيقدم البنك خدمة المحفظة الذكية من CIB وبطاقات ميزة والحسابات البنكية لعملاء الجمعية، لاختيار الوسيلة الرقمية التي تناسبهم لاستقبال القروض من خلالها، وذلك لضمان تسهيل صرف القروض وتحصيل الأقساط دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع الجمعية. ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الريادي الذي يلعبه البنك في تقديم الخدمات الإلكترونية، ودعمًا لجهود الدولة في تطبيق الشمول المالي وسرعة التحول الرقمي. ستعتبر جمعية رجال أعمال الإسكندرية مقدم خدمة خاص بالمحفظة الذكية من CIB ليتيح لعملائها فرصة التسجيل إلى المحفظة من أي فرع من فروع الجمعية.

حزمة من منتجات الصرف والتحصيل

كما سيقدم البنك بالتعاون مع الجمعية، حزمة من منتجات الصرف والتحصيل، تشمل صرف القروض عن طريق التحويل إلى الحسابات والمحفظة الذكية من CIB وحسابات البريد المصري من خلال غرفة المقاصة الآلية المصرية (EG-ACH). هذه الخدمات تعتبر خطوة مبدئية لتعميق التعاون بين البنك والجمعية والتي تعد أكبر مؤسسة تمنح قروض متناهية الصغر لقاعدة عملاء تتكون من أكثر من 500 ألف عميل في أربعة عشر محافظة بأكثر من 90 فرع، وقد تم منح قروض متناهية الصغر بإجمالي 20 مليار جنيه مصري.

ويمكن للجمعية تحصيل أقساط القروض من عملائها عن طريق الخصم المباشر من خلال غرفة المقاصة الآلية (EG-ACH) من الحسابات البنكية أو خدمة الخصم من المحفظة الذكية من CIB من خلال خاصية "طلب الدفع" (Request to Pay) بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم. كما سيقدم البنك نقاط البيع (POS) الخاصة به لجميع فروع الجمعية لتكون وسيلة رقمية أخرى يتم خصم قسط القروض من خلالها.

وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي – مصر، أن البنك يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة رائدة في السوق المصري، ونحن حريصون دائمًا على تصميم المنتجات الأكثر ملاءمة لكل شريحة من المصريين من خلال العمل على التفاعل المباشر مع الفئات المختلفة لفهم احتياجاتهم واكتساب المزيد من الأفكار حول كيفية خدمتهم، حيث يؤمن البنك أن الوصول إلى شريحة كبيرة لا يقتصر على تقديم أحدث التقنيات فقط، ولكن بطرح الخدمات الملائمة للشرائح المختلفة والتي تلبي احتياجاتهم.

وتتيح المحفظة الذكية من CIB العديد من المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول مثل تحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية أخرى في مصر، ودفع الفواتير (الكهرباء والغاز والمياه والتليفون المحمول والإنترنت)، والشراء أونلاين عبر بطاقة أونلاين الافتراضية، والشراء باستخدام مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) وإيداع وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، وغيرها من الخدمات المالية للأفراد و بذلك يقدم البنك التجاري الدولي لعملاء القروض متناهية الصغر منتجات بنكية متنوعة تتيح لهم الدخول و الاستفادة من المنظومة البنكية الرسمية للدولة.

تأسس البنك التجاري الدولي – مصر عام 1975 وهو حاليًا أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في مصر. ويضم فريق العمل بالبنك أكثر من 6500 موظف من أكفأ خبراء القطاع المصرفي الذين يعكفون على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها حصول العملاء على تجربة مصرفية لا مثيل لها عبر تطوير الحلول المالية الابتكارية وتطبيقات تحليل البيانات سعيًا للارتقاء بمعايير وجودة الخدمة المقدمة وفقًا لاحتياجات كل عميل. كما يقوم البنك بتقديم باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى والشركات بمختلف أحجامها على مدار الساعة، وذلك من خلال شبكة فروع تربو على 200 فرعًا في أنحاء الجمهورية، إلى جانب مجموعة عالية الكفاءة من الحلول الرقمية ومنصات الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

وينفرد البنك بمكانة رائدة في السوق المصري بفضل قوة علامته التجارية إلى جانب حصوله على لقب الأفضل أداءً بين البنوك العاملة في مصر والشريك المفضل لأكثر من 500 مؤسسة عاملة في السوق، فضلًا عن حصوله على جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعامي 2018 و2020 من جلوبال فاينانس وجائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2017 من مؤسسة يورومني "Euromoney". وقد تم اختيار البنك كأول مؤسسة بالشرق الأوسط يتم إدراجها في مناهج معهد القيادة التابع لكلية لندن للأعمال "London Business School". وفي عام 2021، قامت مؤسسة بلومبرج العالمية بإدراج البنك في مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI)، ليصبح بذلك أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذي يضم 380 مؤسسة عاملة في 11 قطاعًا مختلفًا من 44 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات حول المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك التجاري الدولي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني cibeg.com.