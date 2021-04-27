/628854/وليد-صلاح-الدين-يجب-معاقبة-يوسف-أوباما-بسبب-تصرفه-في-مباراة-البنك-الأهلي

علق وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، على الأزمة التي نشبت مؤخراً في الجهاز الفني لنادي الزمالك بين أسامة نبيه والفرنسي باتريس كارتيرون،

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "الحريف": كان لي الشرف بالعمل في منتخب مصر مع محمد عمر وعملت في الأهلي والاتحاد، وشئ طبيعي جداً أن يكون هناك خلافات بين أعضاء الجهاز الفني، ولكن غير الطبيعي أن تخرج هذه الخلافات للإعلام.

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وتابع قائلاً: كل مركب يجب أن يكون لها رئيس واحد وهو المدير الفني، ولكن اليوم أسامة نبيه يقول أنه مستمر مع الفريق ولا توجد أزمة، ولكن نتمنى أن تكون الأزمة الأخيرة مع كارتيرون لم تترك أي شئ فى النفوس .

واصل : حدثت مشادة بين أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي وأحد المشجعين بالمدرجات في مباراة البنك الأهلي والزمالك، ودخل فيها شيكابالا والجهاز الإداري للزمالك، ولذلك محتاجين كاميرات في كل الملاعب، لعقاب أي فرد متجاوز، سواء كان لاعب أو مشجع.

ووأصل: شيكابالا ليس من مهمته ان يتدخل في الشجار مع احدث بسبب انه يتحدث عن الأهلي، حيث كان من الممكن أن يتعرض للطرد أو للإيقاف”.

وأختتم حديثة قائلاً: أختلف مع كارتيرون كان يجب ان يحزر يوسف أوباما بعدما خلع تيشيرت الفرقي، كان من الممكن ان يتسبب في خساراة اللاعب في المواجهات القادمة، يجب ان يتم معاقبته مادياً.

ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق المصري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً،في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية.

قائمة الأهلي

وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية لمواجهة المصري :

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

خط الدفاع : احمد رمضان بيكهام - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - سعد سمير - احمد نبيل كوكا - محمد هاني

خط الوسط : عمرو السوليه - اليو ديانج - اكرم توفيق - محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - مجدي افشه - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن

المستبعدين

وجاءت قائمة المستبعدين من مباراه المصري : والتر بواليا - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف - احمد سيد عبد النبي - ومحمد أشرف ( مستبعدين لوجهه نظر فنيه )

محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود للإصابه.