/628856/رئيس-البرلمان-مطالبا-النواب-بوقف-العناق-بالجلسة-تباعدوا-المرض-خطير-و-لا-يحتمل-الهزل-صور

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم المصافحة و العناق داخل القاعة العامة للمجلس، مطالبا النواب بالاكتفاء بالإشارة في التحية.

مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر

وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر، مطالبا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء.

رئيس المجلس للنواب: هذا المرض لا يعرف الهزل

وشدد على الأعضاء أهمية التباعد قدر المستطاع، قائلا: هذا المرض لا يعرف الهزل، والتعامل بالجدية معه يقلل مؤشر الإصابات.

هذا وتنعقد الجلسة العامة، الآن، والتى وافق فيها المجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

واستعرض اللواء أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.

وكانت الهيئات البرلمانية بالمجلس، قد أيدت قرار إعلان حالة الطوارئ، حيث قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ما جاء من أسباب فى بيان رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ، وكذلك فى تقرير اللجنة العامة للمجلس، كافى لموافقة المجلس على قرار إعلان حالة الطوارئ، لأن هناك ما يستدعى ذلك للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.