/628859/تعين-وحيد-سمير-بمنصب-مدير-إدارة-المنتخابات--تفاصيل

فيما قررت الجنة الثلاثية تكشيل إدارة جديدة، تحمل اسم أدارة المنتخابات، وذلك على أن تتولى هذه الإدارة التنسيق بين المنتخبات الوطنية من حيث مواعيد المعسكرات والمباريات الودية والرسمية، بعدما شهدت الفترة الماضية بعض التضارب بين مواعيد معسكرات اللاعبين.

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وضمت إدارة المنتخبات الجديدة باتحاد الكرة كل من حاتم سرور مديرا لها قبل تكليف وحيد سمير بالمنصب الجديد بدلا منه، وفى العضوية هيثم رضا وراما نجيب ومحمود فيصل.

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا نية مطلقا لديه لتأجيل أي مباراة في مسابقة الدوري العام، وفق ما هو معلن من مواعيد المسابقة، كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجرد التفكير في تأجيل أي مباراة رفاهية لا يملكها وسط الظروف غير الطبيعية التي تمر بها المسابقة، وهي الظروف التي أرغمت الموسم الحالي على الانطلاق متأخرا في ديسمبر 2020.

أكد أن تم إرسال دعوه لأندية القسم الأول للاجتماع بالمسئولين عنها في أكثر من اجتماع كان آخرها في 18 مارس الماضي لدى استشعار الاتحاد بالصعوبات التي تتنظر الأندية المشاركة في بطولات خارجية، وعرض الاتحاد على الأندية خلال هذا الاجتماع مخاوفه من مشاكل جراء ضغط المباريات وأثر ذلك على الأندية التي تشارك في البطولات الأفريقية.

كما أكد أنه كان منفتح خلال الاجتماعات المشار إليها أمام أي آراء واقتراحات في هذا الشأن مع الحفاظ على اقامة المسابقة والانتهاء منها بصورة طبيعية.