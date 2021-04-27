/628859/تعين-وحيد-سمير-بمنصب-مدير-إدارة-المنتخابات--تفاصيل
قررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، تكليف وحيد سمير بمنصب مدير إدارة المنتخابات وذلك بدلاً من حاتم سرور الذى تولى مؤخرا رئاسة لجنة شئون اللاعبين.
فيما قررت الجنة الثلاثية تكشيل إدارة جديدة، تحمل اسم أدارة المنتخابات، وذلك على أن تتولى هذه الإدارة التنسيق بين المنتخبات الوطنية من حيث مواعيد المعسكرات والمباريات الودية والرسمية، بعدما شهدت الفترة الماضية بعض التضارب بين مواعيد معسكرات اللاعبين.
طائرة الزمالك يواجه الترجي في نهائي بطولة إفريقيا اليوم .. تفاصيل
وضمت إدارة المنتخبات الجديدة باتحاد الكرة كل من حاتم سرور مديرا لها قبل تكليف وحيد سمير بالمنصب الجديد بدلا منه، وفى العضوية هيثم رضا وراما نجيب ومحمود فيصل.
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا نية مطلقا لديه لتأجيل أي مباراة في مسابقة الدوري العام، وفق ما هو معلن من مواعيد المسابقة، كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجرد التفكير في تأجيل أي مباراة رفاهية لا يملكها وسط الظروف غير الطبيعية التي تمر بها المسابقة، وهي الظروف التي أرغمت الموسم الحالي على الانطلاق متأخرا في ديسمبر 2020.
أكد أن تم إرسال دعوه لأندية القسم الأول للاجتماع بالمسئولين عنها في أكثر من اجتماع كان آخرها في 18 مارس الماضي لدى استشعار الاتحاد بالصعوبات التي تتنظر الأندية المشاركة في بطولات خارجية، وعرض الاتحاد على الأندية خلال هذا الاجتماع مخاوفه من مشاكل جراء ضغط المباريات وأثر ذلك على الأندية التي تشارك في البطولات الأفريقية.
كما أكد أنه كان منفتح خلال الاجتماعات المشار إليها أمام أي آراء واقتراحات في هذا الشأن مع الحفاظ على اقامة المسابقة والانتهاء منها بصورة طبيعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعين وحيد سمير بمنصب مدير إدارة المنتخابات .. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.