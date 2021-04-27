/628861/قبل-مواجهة-الخميس-تعرف-على-طلب-كارتيرون-من-معاونيه

يستعد نادى الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء الخميس المقبل ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 ، لمنافسات الدورى المصرى الممتاز ، ويقاتل الأبيض من أجل الفوز ، وذلك للحفاظ على صدارة جدول الدورى ، حيث وصل عدد النقاط بعد مواجهة البنك الأهلى اليوم والتى انتهت بنتيجة 4-1 للفارس الأبيض ، إلى 39 نقطة ، ويأتى النادى الأهلى في المركز الثانى برصيد 33 نقطة .

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك من معاونيه تحضير تقرير خاص عن المقاولون العرب ، وطلب كارتيرون من أحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأحمد عصمت مدرب الأحمال ، أن يحضروا له تقرير كاملا عن لاعبي المقاولون ، وذلك لمعرفة نقاط القوة والضعف في الفريق.

خلاف كارتيرون مع أسامة نبيه

الجدير بالذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك اقتنع بتهدئة الأجواء بينه داخل الفريق بينه أسامة نبيه المدرب العام في الفريق ، بعد فترة من الخلافات بينهما وذلك في اطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الخميس المقبل ، ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز.

وعقد أكثر من مسئول داخل النادي جلسات مع كارتيرون طالبه ، وذلك لحل خلافه مع أسامة نبيه ونفس الامر ، وأيضا في اطار حرص الإدارة علي احتواء الازمة وفرض الإستقرار داخل صفوف الفريق.

في نفس السياق علق حازم فتوح، وكيل كارتيرون، على حقيقة طلبه برحيل أسامة نبيه المدرب العام للفريق ، قائلا: "هذا الأمر غير صحيح، وكارتيرون لم يطلب رحيل نبيه نهائيا وهو مدرب محترم".

وأضاف فتوح، خلال تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون فقط أرسل رسالة على الجروب الخاص بالجهاز الفني ، وفيها يطالب بعدم الإدلاء بأي تصريحات في وسائل الإعلام فقط وهذه هي رسالة كارتيرون ، ولكنه لم يطلب رحيل نبيه أو التعاقد مع سامي الشيششيني".

وواصل : " كارتيرون قد طلب سامي الشيشيني خلال تعاقده مع الزمالك ، والشيشيني رفض بسبب إلتزامه بالعمل الإعلامي ولكن حاليا لم يطلبه نهائيا "، مؤكدا أنه سيتم تجميد وإتخاذ إجراءات ضد أي لاعب في فريق الزمالك حال اعتراضه على قرارات كارتيرون بأي صورة.