/628863/ليفربول-يدعم-محمد-صلاح-بطريقة-خاصة-قبل-المواجهة-المرتقبة-فيديو

نشر الحسابة الرسمي لنادي ليفربول فيديو شهد فيه جميع أهداف محمد صلاح لاعب الفريق، حيث يدعم اللاعب بهذه الطريق، وذلك قبل المباراة المقبلة والتي من المقرر إقامتها أمام فريق مانشستر يونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف يوم 5/2.

ويحتل هاري كين الصدارة برصيد 21 هدف فيما يأتي محمد صلاح وصيف بـ20 هدف، ويظهر في القائمة برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد ثالثاً بعد أن سجل 16 هدفا، متفوقاً على هيونج مين سون، جناح توتنهام، والذي يمتلك 15 هدفا جعلته في المركز الرابع.

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ويأمل الدولي المصري في المشاركة بصفة أساسية خلال الجولات الخمسة المتبقية من الدور تعويض فارق الهدف مع هاري كين وتصدر القائمة من جديد.

فيما شارك هاري كين خلال مباراة توتنهام أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، وهو ما يعني تعافيه بصفة تامة من الإصابة وجاهز لخوض المباريات المتبقية لفريقه

ويتواجد ليفربول في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، فيما يأتي توتنهام سابعاً بعد أن جمع 53 نقطة، وهو ما ينذر بمنافسة إضافية بين الفريقين للتواجد في المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي برصيد 58 نقطة والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات ليفربول كانت أمام فيق نيوكاسل والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويعيش فريق ليفربول الإنجليزي واحدة من أسوء مواسمة على الإطلاق خاصة في ظل سوء النتائج التي يقدمها الفريق، منذ بداية منتصف الموسم وحدوث متغيرات كثيرة بدايتها بالإصابات التي ضربت الخط الدفاعي مرورا بلاعبي خط الوسط، وحدث تأثير كبير على مستوى النتائج خلال هذه الفترة وتراجع الفريق إلي منتصف الجدول بعدما كان متصدرا حتى نهاية العام الماضي لجدول الترتيب.

ويقترب فريق ليفربول من عدم الصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا العام القادم، خاصة في ظل تواجد الفريق في المركز السادس حتى الأن ويمتلك 54 نقطة بعد مرور 33 جولة، ويتبقى للفريق 5 جولات على نهاية المسابقة، ويحتاج إلى معجزة من أجل التواجد في المركز الثالث أو الرابع على أقصى تقدير، للتواجد في البطولة الأعرق العام القادم