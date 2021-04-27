/628868/أحمد-قورة-فى-طلب-إحاطة-لوزيرة-الصحة-انقذى-مواطنى-سوهاج-من-فيروس-كورونا

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان حذر فيه من زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا واعداد الوفيات على نطاق محافظة سوهاج.

قورة يطالب بزيادة عدد الأسرة وانابيب الأكسجين

وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة من الوزيرة الاسراع فى زيادة عدد الاسرة بغرف العناية المركزة وأنابيب الأوكسجين والأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا.

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة ان هناك نقصاً حاداً فى اسرة العناية المركزة على مستوى مستشفيات محافظة سوهاج بصفة عامة وداخل مركز دار السلام بصفة خاصة مطالباً من الوزيرة اتخاذ جميع الاجراءات لانقاذ مواطنى سوهاج من فيروس كورونا لان الوضع فى سوهاج كارثى وخطير جداً بعد انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة داخل سوهاج.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 876 متعافيا من فيروس كورونا المستجد، من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 167900 حالات حتى اليوم.

خالد مجاهد: تسجيل 991 حالة جديدة

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، ، أنه تم تسجيل 991 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 223514 من ضمنهم 167900 حالات تم شفاؤها، و 13107 حالة وفاة.