الأهلى يهدد الجبلاية بالإنسحاب من الدورى..تفاصيل

/628870/الأهلى-يهدد-الجبلاية-بالإنسحاب-من-الدورىتفاصيل
نشر الإتحاد المصرى لكرة القدم في بيان رسمى له ، أنه لا يوجد نية مطلقة لتأجيل أى مباراة من مباريات الدورى ، والتأجيل رفاهية لا نمتلكها في ظل هذه الظروف ، وأكد الإتحاد انه منفتحا على أية إقتراحات تعفى الأندية المشاركة إفريقيا من أية إجهاد او تعب ، شريطة ألا يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص ، وموعد إنتهاء المسابقة ، وفِي المقدمة يجب ان توافق الأندية المشار إليها في أداء مبارياتها المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي .
ورفض مسئولو النادي الأهلي المقترح الذي تقدم به اتحاد الكرة ، والذي يقضي بإقامة مباريات أي فريق يرغب في تأجيل مبارياته خلال شهر يوليو المقبل ، ولكن بدون لاعبيه المنتخب الأوليمبي ،وأن هذا المقترح غير منطقي وغير قابل للتنفيذ ، في ظل الإصابات التى تضرب صفوف الفريق ، الأمر الذي يجعل موسيمانى يلعب ببعض الناشئين .
وفي حالة التنفيذ سيخسرالأهلي عدد كبير من لاعبي الفريق الذي يعتمد عليهم المدير الفنى بيتسو موسيمانى بشكل أساسي مثل : طاهر محمد طاهر ، أكرم توفيق ، أحمد رمضان بيكهام ، صلاح محسن ، ومن الممكن أن يضم شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي محمد الشناوى حارس مرمى الأحمر ومعه أيمن أشرف و محمد مجدى أفشة (فوق السن) ، إلى جانب الغيابات الكثيرة التى تضرب صفوف القلعة الحمراء .
وقال مصدر في الأهلي : كيف نوافق على اقتراح بخوض مباريات نهائية وهامة في بطولة الدوري بدون خمسة أو ستة لاعبين قد يتم اختيارهم في المنتخب الأوليمبي ، ولن تلحق الللعيبة بنهائي دورى أبطال افريقيا في حالة تأهل الأهلى .
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم قد عرضت على أندية الدورى الممتاز، خوض مباريات الدورى بداية من 5 يوليو المقبل بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بعد قرار شوقى غريب مدرب المنتخب بخوض المعسكر النهائى قبل الأولمبياد يوم 5 يوليو.
وأصدر إتحاد الكرة بيانا رسميا من قبل أعلن فيه رفض تأجيل أى مباراة بالدورى هذا الموسم، وعلى رأسها مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 10 مايو المقبل .
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