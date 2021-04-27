الأهلى يهدد الجبلاية بالإنسحاب من الدورى..تفاصيل

/628870/الأهلى-يهدد-الجبلاية-بالإنسحاب-من-الدورىتفاصيل

نشر الإتحاد المصرى لكرة القدم في بيان رسمى له ، أنه لا يوجد نية مطلقة لتأجيل أى مباراة من مباريات الدورى ، والتأجيل رفاهية لا نمتلكها في ظل هذه الظروف ، وأكد الإتحاد انه منفتحا على أية إقتراحات تعفى الأندية المشاركة إفريقيا من أية إجهاد او تعب ، شريطة ألا يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص ، وموعد إنتهاء المسابقة ، وفِي المقدمة يجب ان توافق الأندية المشار إليها في أداء مبارياتها المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي .

ورفض مسئولو النادي الأهلي المقترح الذي تقدم به اتحاد الكرة ، والذي يقضي بإقامة مباريات أي فريق يرغب في تأجيل مبارياته خلال شهر يوليو المقبل ، ولكن بدون لاعبيه المنتخب الأوليمبي ،وأن هذا المقترح غير منطقي وغير قابل للتنفيذ ، في ظل الإصابات التى تضرب صفوف الفريق ، الأمر الذي يجعل موسيمانى يلعب ببعض الناشئين .

وفي حالة التنفيذ سيخسرالأهلي عدد كبير من لاعبي الفريق الذي يعتمد عليهم المدير الفنى بيتسو موسيمانى بشكل أساسي مثل : طاهر محمد طاهر ، أكرم توفيق ، أحمد رمضان بيكهام ، صلاح محسن ، ومن الممكن أن يضم شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي محمد الشناوى حارس مرمى الأحمر ومعه أيمن أشرف و محمد مجدى أفشة (فوق السن) ، إلى جانب الغيابات الكثيرة التى تضرب صفوف القلعة الحمراء .

وقال مصدر في الأهلي : كيف نوافق على اقتراح بخوض مباريات نهائية وهامة في بطولة الدوري بدون خمسة أو ستة لاعبين قد يتم اختيارهم في المنتخب الأوليمبي ، ولن تلحق الللعيبة بنهائي دورى أبطال افريقيا في حالة تأهل الأهلى .

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم قد عرضت على أندية الدورى الممتاز، خوض مباريات الدورى بداية من 5 يوليو المقبل بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بعد قرار شوقى غريب مدرب المنتخب بخوض المعسكر النهائى قبل الأولمبياد يوم 5 يوليو.

وأصدر إتحاد الكرة بيانا رسميا من قبل أعلن فيه رفض تأجيل أى مباراة بالدورى هذا الموسم، وعلى رأسها مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 10 مايو المقبل .