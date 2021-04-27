جدة - نرمين السيد - واصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التى يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومى فى رمضان لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، استكمالاً لدور القوات المسلحة الوطنى فى مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا.





وقامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة، وفقا لبيان صحفى نشر على صفحة المتحدث العسكرى، بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لعدد من المساجد الكبرى التى تشهد إقبالاً من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم، حيث تم تطهير وتعقيم مسجد الفتح برمسيس ومسجد النور بالعباسية ومسجد عمر مكرم بالتحرير ومسجد الخازندار بشبرا ومساجد السيدة نفيسة والسيدة زينب والسيدة عائشة. وشملت أعمال التطهير والتعقيم الوقائى واجهات المساجد والأرضيات والحوائط، واستخدمت فى أعمال التطهير والتعقيم المواد الكيميائية المطابقة للمواصفات القياسية بما يحقق أفضل النتائج. يأتى ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وفى إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة لتطويع كافة إمكانياتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم لعدد من المساجد الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.