فيديوـ من قلب الصعيد.. وزير الأوقاف يشرح مفهوم العرض والشرف

جدة - نرمين السيد - نشرت القناة الرسمية لـ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبته خلال صلاة الجمعة بمسجد الأمير سنان بديروط، التابعة لمحافظة أسيوط، مؤكدًا أن العرض من الكليات الست والمقاصد العامة التى أحاطها الشرع بسياجات من الحفظ والصيانة.





وأضاف جمعة، فى خطبته بمسجد الأمير سنان، بمحافظة أسيوط، متحدثًا عن العرض والشرف، أن قضية العرض تتعلق بقضية الصراع بين الروح والمادة أو بين القيم واللا قيم، منوها أن العرض فطرة إنسانية سليمة، وأصحاب الفطر السليمة يحفظون أعراضهم ويحافظون على كرامتهم حتى فى الجاهلية.

واستشهد وزير الأوقاف بالعديد من الأبيات الشعرية التى تتحدث عن العرض والشرف والكرامة وعزة النفس لعدد من الشعراء منهم: القادر الجرجانى، وعنترة العبسى، وأبو فراس الحمدانى، والإمام الشافعى.

وأكد أن الناس فى الجاهلية يعدون العرض والشرف وعلو الهمة، شيئا عظيما، لأن الأمم والمجتمعات إذا فقدت أخلاقها فقدت شرفها، وفقدت إنسانيتها وإذا انهارات الأخلاق فى أمة فهذا إيذان بانهيارها.

وأشار إلى أنه كما يحارب الإسلام التشدد والتطرف، فإنه يحارب الإنحراف والتسيب الأخلاقى والقيم، فهى لا تقل خطورة عن التشدد والتطرف والإرهاب.

وقال وزير الأوقاف، إن الفطرة السليمة تتسق مع العفة والشرف، فالمرأة الحرة لا تقبل بالزنا أبدا، فيقول الله تعالى فى كتابه "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلً"، مضيفا أن النبى الكريم لما تحدث عن الموبقات والمهلكات السبع، ذكر منهن اثنتين تتعلقان بالعرض والشرف "الزنا ورمى المحصنات الغافلات المؤمنات".

وأكد أن الناس لا يرضون الزنا لأمهاتهم ولا لبناتهم، ولذلك على الرجل ألا يرضى الزنا لواحدة من النساء، وقد قالوا "افعل ما شئت كما تدين تدان"، مشددًا على أن الإسلام كما أمر بالحفاظ على عرض النفس أن يحافظ على أعراض الآخرين لا بالفعل ولا بالقول.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإسلام جعل قذف المحصنات من أكبر الكبائر، منوها أن حد القتل يثبت بشهادة رجلين اثنين عدلين، أما حد الزنا فلا يثبت إلا بأربعة رجال عدول، فإن نقص الرابع أقيم حد القذف على الثلاثة الذين شهدوا.

وأضاف، أن هذا التشديد تعظيما لصيانة الأعراض وحتى لا يتجرأ الناس على انتهاكها، مشيرا إلى أن الإنسان الذى لا يخوض فى الأعراض لا يسمع ولا يتأكد ولا يتحقق فقبل أن يسمع الكلام ينشره وكأنه يتلقاه بلسانه لا بأذنه، ويصدق ذلك قوله تعالى "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ".