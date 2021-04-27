عاجل.. السيسى: توطين الصناعة يمثل أولوية فى التعاون مع الشركات العالمية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، السيد يونج باى لى، الرئيس التنفيذى للشركة الكورية العالمية "هيونداى روتم"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والسفير جين ووك هونج، سفير كوريا فى القاهرة





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض التعاون المشترك مع شركة "هيونداى روتم" فى توطين صناعة القطارات، بما فى ذلك نظم الإشارات والاتصالات ومعدات التحكم والقيادة.

وأكد الرئيس على دور كوريا كشريك تنموى فاعل فى مصر، وأن الدولة تتطلع إلى إقامة تعاون استراتيجى مع الشركة الكورية فى العديد من المجالات الصناعية، خصوصا فى قطاع الصناعات الثقيلة التى تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة، مشددا على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة فى التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلى فى التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية فى مصر، لاسيما فى ضوء امتلاك مصر حالياً لكل مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذى يفتح آفاقا واسعة ً لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجى الذى تتمتع به مصر.

وأعرب السيد "لى" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مستعرضا المشروعات التى تتطلع شركة "هيونداى روتم" إلى تنفيذها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، بما فيها مشروع تصنيع عربات مترو الأنفاق، ونظم الإشارات ومعدات التحكم والقيادة وأعمال هندسة السكك الحديدية، خصوصا فى ظل اعتزام الشركة العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى من خلال العديد من المشروعات التنموية الحالية أو تلك المستقبلية التى تتعلق بنشاط وخبرة الشركة.

كما تم استعراض فرص التعاون المشترك فى مجال الطاقة، خاصةً إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لاستغلال موارد مصر الطبيعية من الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدامها كطاقة نظيفة كوقود للقطارات.