وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض التعاون المشترك مع شركة "هيونداى روتم" فى توطين صناعة القطارات، بما فى ذلك نظم الإشارات والاتصالات ومعدات التحكم والقيادة.
وأكد الرئيس على دور كوريا كشريك تنموى فاعل فى مصر، وأن الدولة تتطلع إلى إقامة تعاون استراتيجى مع الشركة الكورية فى العديد من المجالات الصناعية، خصوصا فى قطاع الصناعات الثقيلة التى تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة، مشددا على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة فى التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلى فى التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية فى مصر، لاسيما فى ضوء امتلاك مصر حالياً لكل مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذى يفتح آفاقا واسعة ً لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجى الذى تتمتع به مصر.
وأعرب السيد "لى" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مستعرضا المشروعات التى تتطلع شركة "هيونداى روتم" إلى تنفيذها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، بما فيها مشروع تصنيع عربات مترو الأنفاق، ونظم الإشارات ومعدات التحكم والقيادة وأعمال هندسة السكك الحديدية، خصوصا فى ظل اعتزام الشركة العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى من خلال العديد من المشروعات التنموية الحالية أو تلك المستقبلية التى تتعلق بنشاط وخبرة الشركة.
كما تم استعراض فرص التعاون المشترك فى مجال الطاقة، خاصةً إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لاستغلال موارد مصر الطبيعية من الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدامها كطاقة نظيفة كوقود للقطارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: توطين الصناعة يمثل أولوية فى التعاون مع الشركات العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.