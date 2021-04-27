سفير مصر فى أبيدجان يلتقى وزير الدفاع الإيفوارى الجديد

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور وائل بدوى، سفير مصر فى أبيدجان، Téné Birahima Ouattara وزير الدفاع الجديد فى كوت ديفوار، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربا عن أطيب التمنيات له بالتوفيق.





كما أكد السفير وائل بدوى، وفقا لبيان صحفى، حرص مصر على تطوير التعاون مع كوت ديفوار فى مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب بصفة خصوصا، لما له من تداعيات عابرة للحدود تُمثل تهديداً جماعياً يتطلب جهداً دولياً مشتركاً لمواجهته. من جانبه، أشاد المسؤول الايفوارى بتطور وتقدم القوات المسلحة المصرية، معربا عن الحرص على تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية فى المجال العسكرى وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب، مشيدا بخبرة مصر فى مكافحة الإرهاب، مؤكدا تطلعهم لتعزيز التعاون فى هذا المجال بصفة خاصة.

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